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17:06, 27 ноября 2021

Уволенного мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко исключили из «Единой России»

Уволенного мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко исключили из «Единой России». Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на секретаря кузбасского отделения партии, сенатора Алексея Синицына. Глава региона Сергей Цивилев отправил Старченко в отставку за банкет, в котором он участвовал в день траура по погибшим в шахте Листвяжная. По словам сенатора, также из партии исключили спикера горсовета Прокопьевская Наталью Бурдину. Сам Старченко утверждает, что никакого банкета не было.


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