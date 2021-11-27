Уволенного мэра Прокопьевска Вячеслава Старченко исключили из «Единой России». Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на секретаря кузбасского отделения партии, сенатора Алексея Синицына. Глава региона Сергей Цивилев отправил Старченко в отставку за банкет, в котором он участвовал в день траура по погибшим в шахте Листвяжная. По словам сенатора, также из партии исключили спикера горсовета Прокопьевская Наталью Бурдину. Сам Старченко утверждает, что никакого банкета не было.