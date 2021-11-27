Горняки, работавшие на шахте Листвяжная , неоднократно жаловались на превышение уровня метана

Горняки, работавшие на шахте Листвяжная, на которой погиб 51 человек, неоднократно жаловались на превышение уровня метана. Как рассказали РБК шахтеры и машинисты дизелевозов, руководство шахты периодически проеклеивало датчики скотчем изнутри, чтобы сбить показатели. Издание публикует фотографии проклеенных датчиков. Специалисты, посмотревшие их, утверждают, что даже скорректированные показатели превышают норму.