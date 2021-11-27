Россиянин, заболевший в Турции коронавирусом во время отдыха, скончался

Каким именно штаммом коронавируса болел турист, не уточняется. Он уже два месяца находился в коме. Мужчина заболел во время отдыха на юге Турции. Он пытался вернуться с семьей в Россию, однако упал в обморок прямо в аэропорту. Бригада скорой помощи сразу отвезла его в зону для больных коронавирусом. Там диагноз подтвердился, хотя, по словам родных, ранее сданный ПЦР-тест был отрицательным. Симптомы появились только на пятый день отдыха. Мужчину перевели в реанимацию из-за двухсторонней пневмонии и отека легких. Информацию о его кончине агентству ТАСС подтвердили в генконсульстве России в Анталье. Ранее россиянина хотели эвакуировать на родину. Его близкие просили власти посодействовать этому, так как страховка уже не покрывала стоимость лечения в Турции, а мужчине была нужна операция.

Российские дипломаты занимаются вопросами возвращения тела погибшего.