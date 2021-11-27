В российском генконсульстве в Анталье сообщили ТАСС о смерти россиянина от коронавируса. Ранее сообщалось, что гражданин России во время отпуска на юге Турции заразился ковидом и с осложнениями попал в реанимацию. Российские власти сейчас занимаются организацией доставки тела умершего на родину. Каким именно штаммом коронавируса заразился пациент, не уточняется.

Тем временем медики в ряде стран Европы проверяют пациентов, которые, возможно, заразились штаммов ковида из ЮАР. Как сообщают западные СМИ, предположительные случаи заражения омикроном зафиксированы в Чехии, Германии и Нидерландах. Изначально омикрон был выявлен на юге Африки. Британские эксперты отмечают, что он характеризуется бОльшим числом мутаций и повышенной заражаемостью.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала временно не посещать южные страны Африки. Урсула фон дер Ляйен также попросила всех невакцинированных европейцев пройти процедуру как можно скорее.