Первая российская авиакомпания попала в «черный список» Евросоюза

Речь идет о компании «Скол», которая занимается в основном вертолетными перевозками и зарегистрирована в особой экономической зоне Калининградской области. Европейские чиновники опасаются, что перевозчик не соответствует международным стандартам. Попадание в так называемый черный список означает полный запрет на полеты в страны Евросоюза. На главной странице сайта «Скола» до сих пор предлагается заказать чартерный рейс из Калининграда в любую европейскую страну. При этом раздел, в котором публикуется расписание полетов, сейчас пуст. Претензии к перевозчику возникали и у российских властей: 5 лет назад Росавиация запретила ему использовать 35 воздушных судов из-за игнорирования обязательств по лизингу. В том же году вертолет авиакомпании совершил жесткую посадку на Ямале. В катастрофе погибли 19 человек. В августе текущего года Федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве «Скола», но перевозчик выплатил почти 200 млн рублей долга. Представители компании ситуацию пока не комментировали.

Сейчас в черном списке значатся 97 авиакомпаний, в том числе из Киргизии, Армении, Африки, Венесуэлы и других государств.