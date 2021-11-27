В МЧС сообщили о стабилизации обстановки на оборонном заводе в Дзержинске, где накануне прогремели взрывы

Информации о жертвах нет. В результате пожара на предприятии пострадали как минимум два человека. Их состояние оценивается как средней степени тяжести и тяжелое. Они были госпитализированы в больницу. Остальных рабочих успели эвакуировать. На заводе сегодня днем сработала пожарная сигнализация, после чего раздались несколько взрывов. По некоторым данным, загорелся один из цехов предприятия, которое занимается производством боеприпасов и взрывчатых веществ. В настоящее время специалистам удалось локализовать пожар. Его площадь составляет около 60 квадратных метров. На месте работает оперативная группа. Планировалось, что к ней присоединятся и федеральный эксперты, а также в Дзержинск хотел прибыть временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян. Однако его прилет отменили после стабилизации обстановки. Причины произошедшего устанавливаются. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности.

Это уже не первая авария, произошедшая на заводе в Дзержинске. Летом текущего года из-за разгерметизации емкости с ацетоном трое человек пострадали.