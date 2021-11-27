Медики в ряде стран Европы проверяют пациентов, которые, возможно, заразились штаммов ковида из ЮАР. Как сообщают западные СМИ, предположительные случаи заражения омикроном зафиксированы в Чехии, Германии и Нидерландах. Изначально омикрон был выявлен на юге Африки. Британские эксперты отмечают, что он характеризуется бОльшим числом мутаций и повышенной заражаемостью.

Директор Оксфордской группы по вакцинам, один из разработчиков препарата AstraZeneca Эндрю Поллард сомневается в дальнейшем развитии пандемии из-за нового штамма коронавируса. Поллард также отметил, что поставки вакцины AstraZeneca в разные страны спасли уже очень много жизней.