Российский фигурист Михаил Коляда занял второе место на этапе Гран-при, который проходит в Сочи и тем самым обеспечил себе выход в финал серии в Осаке, который пройдет с 9-го по 12 декабря. Это будет единственный представитель России в финале мужского катания.