Побережью индийского штата Гуджарат грозит экологическая катастрофа. Как пишет The Times of India, там столкнулись нефтеналивной танкер и контейнеровоз. Принадлежность судов не уточняется. По утверждению властей штата, жертв и пострадавших нет, но из корпуса танкера в акваторию залива выливается нефть. Нефтяное пятно пытаются локализовать корабли береговой охраны.