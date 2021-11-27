На бюджетных и коммерческих стройках столицы сейчас занято от 300 до 400 тысяч человек. Доля иностранных специалистов на них составляет от 20% до 60%. Об этом сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев. Он пояснил, что частичный отказ от услуг гастарбайтеров, на чем настаивает мэр Москвы Сергей Собянин, будет поэтапным и растянут по времени.