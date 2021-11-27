В РПЦ назвали в высшей степени безнравственной продажу фейковых сертификатов о вакцинации от коронавируса. Как заявил в телеэфире глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион, сейчас не то время, когда нужно амнистировать обманщиков и авантюристов, и высказался за наказание по закону причастных к этому бизнесу.