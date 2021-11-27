Агентство Bloomberg отмечает возросшее влияние сторонников жесткого курса во внешней политике на президента России. Источники агентства утверждают, что Путин отодвигает на второй план в своем ближайшем окружении сторонников снижения напряжения в отношениях с Западом. При этом глава государства воспринимает решительный отпор как единственный язык, который понимают западные страны. В итоге западные лидеры отмечают, что им становится не о чем говорить с Путиным по вопросам ситуации на Украине.
2021-11-27T15:32:13+03:00
2021-11-27T15:32:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 27 ноября 2021
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