Агентство Bloomberg отмечает возросшее влияние сторонников жесткого курса во внешней политике на президента России. Источники агентства утверждают, что Путин отодвигает на второй план в своем ближайшем окружении сторонников снижения напряжения в отношениях с Западом. При этом глава государства воспринимает решительный отпор как единственный язык, который понимают западные страны. В итоге западные лидеры отмечают, что им становится не о чем говорить с Путиным по вопросам ситуации на Украине.