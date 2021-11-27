Выявленный в ЮАР штамм коронавируса омикрон вряд ли будет представлять опасность для вакцинированных людей. Так считает директор оксфордской группы по вакцинам Эндрю Поллард. Новый виток пандемии среди тех, кто сделал прививку, он считает маловероятным. Именно группа Полларда разработала вакцину от COVID-19 для компании AstraZeneca.