Родственники арестованного ректора Шанинки Зуева ходатайствуют о допуске к нему врачей из-за ухудшения состояния

Родственники ректора Шанинки Сергея Зуева ходатайствуют о допуске к нему врачей из-за ухудшения состояния. Об этом «Эху Москвы» рассказал член столичной ОНК Александр Хуруджи.

«Зуева перевели в медсанчасть СИЗО №1 еще в субботу на позапрошлой неделе. На сегодняшний день ему туда планируют несколько новых врачей. Обратились с ходатайством родственники, с просьбой оказать содействие, чтобы пустили несколько врачей, специализированных, чтобы ему оказать корректировку по лечению в связи с тем, что его состояние там ухудшается», – сообщил он.

Хуруджи напомнил, что Зуева забрали в СИЗО сразу после операции. «В частности, речь идет о кардиологе, о сосудистом хирурге и враче УЗИ, который является специалистом по сосудам. Потому что забрали Зуева в момент, когда он еще не прошел реабилитацию, фактически забрали сразу после операции, когда ему нужна была следующая. Соответственно, сложности есть с необходимой квалификацией специалистов, которые в больнице, конечно, есть, в медсанчасти, но ему необходима корректировка по конкретно его лечению», – отметил правозащитник.

По его словам, решение будет принимать следователь. «Учреждение идет навстречу, предварительно они готовы помогать, но там же разрешение выдает следователь, посмотрим, что на следующей неделе скажет следователь», – заключил А.Хуруджи.

67-летний ректор Шанинки арестован по делу о хищении, по которому проходит и экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Своей вины Зуев не признает.