Павел Дуров сообщил, что в Telegram теперь не будет анимированных значков с изображением баклажана и персика

Создатель и владелец Telegram Павел Дуров сообщил, что в социальной сети у пользователей теперь не будет возможности отправлять анимированный значок с изображением баклажана и персика.

Дуров принял решение убрать изображения овоща и фрукта из раскладки на клавиатуре после требований международной корпорации Apple. Дело в том, что несколько недель назад в социальной сети появилась новая анимация. Чтобы ее увидеть, нужно было отправить любую из этих картинок в чат, а затем нажать на неё. После этого из баклажана выплескивалась светлая жидкость, которая как будто разливалась по экрану пользователя. Баклажан при этом увеличивался в размерах. В Twitter’е некоторые люди начали жаловаться, что эта анимация вызывает у них стойкие ассоциации с семяизвержением. Вместе с овощем отключили и изображение персика – им часто в переписке обозначают ягодицы. При отправке фрукта, его сопровождал шлепок виртуальной ладонью. В случае отказа отключить эти опции, Apple грозила заблокировать возможность скачивания Telegram в своем магазине. В настоящее время анимация больше не работает не только на платформе iOS, но также и на Android. В своем telegram-канале Дуров провел опрос: что лучше, удалить картинки или полностью заблокировать социальную сеть. Две трети пользователей проголосовали за тотальную блокировку мессенджера.

Ранее Павел Дуров сравнил использование техники Apple с возвращением в Средневековье.