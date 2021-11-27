Губернатор Кемеровской области подтвердил сообщения о высокой концентрации метана в выработках на шахте Листвяжная

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подтвердил сообщения от родственников погибших на шахте Листвяжная о высокой концентрации метана в выработках. По его словам, проверить, насколько обоснованы жалобы, должны следственные органы. Ранее ТАСС сообщал, что, по одной из версий, взрыв и пожар на шахте могли произойти из-за внезапного выброса метана.

Разведка и поиск людей на кузбасской шахте Листвяжная, где в результате аварии погибли более 50 человек, будут идти круглосуточно. Об этом сообщил гендиректор военизированной горноспасательной части МинЧС Николай Медведев. По его словам, сегодня в шахту были отправлены три отделения. Особое внимание будет уделено поиску и обнаружению возможных мест нахождения выживших.

Напомню, спасательный статус был придан операции после того, как выжил один из официально объявленных властями погибших.