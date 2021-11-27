В ЮАР только за минувшие сутки выявили не меньше полусотни случаев заражения новым штаммом коронавируса

На этом фоне в ряде стран Евросоюза не исключают проникновения к ним более опасной разновидности ковида.

В Южноафриканской республике коронавирусом, вызванным «омикроном» как назвали новый штамм, могли заболеть около 130 человек. Только сегодня стало известно сразу о 50 инфицированных, сообщил местный портал News-24. Всего же за сутки в стране появилось 3 тысячи новых заражённых, в их числе глава МВД ЮАР. Каким он инфицирован штаммом коронавируса неизвестно. Тем временем в Евросоюзе омикрон вызывает всё большую тревогу. Центр по предотвращению и контролю заболеваний ЕС выпустил доклад, в котором объявил о высоком и даже очень высоком риске, который представляет новая вариация коронавируса. В Германии и Чехии выявили первых заражённых по всей видимостью омикроном. Они вернулись из ЮАР, а также Египта. Эти люди изолированы. В Нидерландах ковид выявили у 15 человек, прилетевших с юга Африки. На борту лайнера было более шестисот пассажиров, все они сдали тест. Специалисты не исключают, что в общей сложности ковид может подтвердиться у ста человек. Какой штамм стал причиной станет ясно позже. Первой страной, где были отмечены случаи заражения омикроном, стала Бельгия. Эксперты отмечают, что в новом штамме очень много мутаций, они могут проникать в клетки человека, даже несмотря на вакцинацию.

Всемирная организация здравоохранения накануне назвала новый штамм вызывающим беспокойство. Ряд стран, включая Россию, приостановят авиасообщение с югом Африки. Между тем разработчики вакцины Astrazeneca сомневаются, что омикрон приведёт к новой волне пандемии.

Между тем, в Соединенных Штатах на сегодняшний день не зарегистрировано ни одного случая нового штамма коронавируса, выявленного в Южной Африке. Как сообщают американские центры по контролю и профилактике заболеваний, вариант омикрон будет быстро идентифицирован, если появится в Америке. Новый штамм отличается большим количеством мутаций и повышенным риском заражения. Сейчас эксперты по всему миру пытаются определить, насколько от него защищают применяемые ныне вакцины.