Журналистка Прокопьева подала жалобу на решение по своему уголовному делу в ЕСПЧ, потому что его не удалось оспорить ни в одной инстанции в РФ. Об этом она рассказала радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы прошли все инстанции, которые должны были пройти в национальных судах. То есть от первой инстанции, еще летом 2020 года состоялся суд, и до кассации, которая ровно через год, 6 июля этого года, подтвердила решения всех предыдущих судов. То есть, все средства, которые у нас были, чтобы обжаловать и отстоять справедливость в национальных судах, мы использовали. Соответственно, последняя инстанция в этой цепочке – это Европейский суд по правам человека», – пояснила она.

Прокопьева подробнее рассказала «Эху» о сути жалобы. «Мой адвокат Тумас Мисакян из Центра защиты прав СМИ* написал замечательную жалобу, где сосредоточился на нарушении 10й статьи конвенции, это право на свободу выражения мнений. И мы обращали внимание на то, что меня судили за то, что я высказала свое мнение в рамках своей работы, то есть я критиковала власть, я критиковала правоохранительные органы, но тем не менее суд не принял во внимание то, что я журналист и то, что у меня есть такая работа — рассказывать об общественно-значимых событиях», – заключила журналистка.

Светлану Прокопьеву признали виновной из-за публикации о возможных причинах теракта в здании архангельского управления ФСБ и оштрафовали на полмиллиона рублей.

* * - российские власти считают иноагентом