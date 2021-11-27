Польский футбольный союз фактически отклонил предложение Станислава Черчесова возглавить сборную Польши

Польский футбольный союз фактически отклонил предложение бывшего главного тренера российской сборной Станислава Черчесова возглавить сборную Польши. О возможности возглавить польскую сборную, если такое предложение поступит, Черчесов говорил в интервью изданию «Спорт экспресс». Сегодня Польский футбольный союз заявил, что доволен работой главного тренера сборной Польши Паулу Саузы, и менять его не собирается.

24 марта команда Польши будет соперником сборной России по полуфиналу раунда плей-офф квалификации Чемпионата мира 2022 года.