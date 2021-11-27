Губернатор Кемеровской области отправил в отставку главу города Прокопьевск

Причиной стал банкет, который прошел в городской администрации в день траура по погибшим на шахте «Листвяжная». По словам главы региона, сотрудники решили отметить назначение нового градоначальника. О банкете стало известно благодаря видеозаписи во «ВКонтакте». Сам Старченко заявил РЕН ТВ, что никакого банкета не было и он планирует обратиться в правоохранительные органы.