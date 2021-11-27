Новый штамм коронавируса, названный омикроном, выявлен у жителя Германии, который вернулся из ЮАР

Об этом сообщил министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе. У себя в Твиттере он пишет, что инфицированный изолирован, но окончательные результаты анализов еще не готовы.

Новый штамм коронавируса отличается большим числом мутаций и повышенным риском заражения.

Межу тем, новый штамм коронавируса омикрон, возможно, выявлен у жительницы Чехии, которая вернулась из Египта. Об этом сообщил представитель Минздрава страны Дэниэл Кэппл. По его словам, информация об этом будет либо подтверждена, либо опровергнута в самое ближайшее время, когда будут готовы окончательные результаты анализа.