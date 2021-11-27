Журналистка из Пскова Светлана Прокопьева сообщила , что подала жалобу в ЕСПЧ в связи с ее уголовным делом

Журналистка из Пскова Светлана Прокопьева, осужденная за оправдание терроризма в авторской колонке, сообщила «Эху Москвы», что подала жалобу в ЕСПЧ в связи с ее уголовным делом. Светлану Прокопьеву признали виновной из-за публикации о возможных причинах теракта в здании архангельского управления ФСБ. Ее оштрафовали на полмиллиона рублей.