В Кемеровской области возобновились поисковая операция на шахте «Листвяжная»

Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян сообщил, что специалисты наблюдали за ситуацией в течение ночи и пришли к выводу, что пожара в шахте больше нет. Несмотря на это, от идеи пробурить отверстие к месту взрыва пока не отказались. Так хотят охладить окружающее пространство и быстрее найти горняков. Поисковую операцию прекратили через несколько часов после аварии из-за опасности нового взрыва. Сейчас концентрация метана постепенно снижается, и угрозы больше нет. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал сделать все возможное, чтобы больше никто не умер.

Всего в результате трагедии погиб 51 человек, 5 из них были спасателями. Около полусотни пострадавших сейчас находятся в больнице. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего. Ведомство считает, что причиной трагедии стали нарушения безопасности, допущенные руководством шахты, а также халатность сотрудников Ростехнадзора. Специалисты незадолго до аварии проводили проверку, однако превышения концентрации метана они не обнаружили.

Сегодня суд в Кемеровской области арестовал пятерых фигурантов дела о взрыве в шахте «Листвяжная» на два месяца на время пока идет следствия. Ни один из подозреваемых вину не признает.