Европейский центр по предотвращению и контролю за заболеваниями весьма озабочен новым штаммом коронавируса

Европейский центр по предотвращению и контролю за заболеваниями весьма озабочен обнаруженным на юге Африки новым штаммом коронавируса, который назвали омикрон. В своем докладе европейский регулятор отмечает, что для стран ЕС и европейского экономического пространства уровень риска, связанного с омикроном, оценивается от высокого до очень высокого. Помимо ЮАР омикрон выявлен в Малави, Израиле, Гонконге и Бельгии. Сегодня нидерландские власти объявили, что 61 пассажир, прибывший двумя рейсами из ЮАР в Амстердам, сдал положительные тесты на COVID-19. Зараженные пассажиры отправлены на карантин. Идет ли речь об омикроне, доподлинно неизвестно.



Власти Южно-Африканской республики считают избыточной мерой прекращение авиасообщения с рядом государств в связи с обнаружением нового штамма коронавируса. Об этом сказал министр здравоохранения страны Джо Паахла.

В России пока не зафиксировано случаев заражения новым штаммом. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, специалисты сейчас проверяют российские вакцины на эффективность против него.