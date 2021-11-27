По меньшей мере 50 новых случаев заражения коронавирусом, вызванных омикрон-штаммом выявлены в ЮАР

Как сообщает местный новостной портал «Ньюс-24», эти данные носят предварительный характер, так как охватывают тесты, сданные накануне утром и еще проходящие проверку. До сегодняшнего дня официальные медицинские власти ЮАР говорили о 77 инфицированных омикрон-штаммом. Согласно математической модели, созданной директором центра по борьбе с эпидемиями ЮАР Тулио де Оливейрой, через две недели омикрон-штамм будет доминировать в стране, оттеснив дельта-штамм.