Ректора Шанинки Сергея Зуева, возможно, уже сегодня переведут в больницу при СИЗО «Матросская тишина»

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергея Зуева, возможно, уже сегодня переведут в больницу при СИЗО «Матросская тишина». Как рассказал РИА Новости, член столичной ОНК Александр Хуруджи, каким образом Зуев будет под постоянным наблюдением врачей. По словам члена ОНК, все необходимые лекарства ученому передали. Зуев, как сообщил Хуруджи, пытался выйти погулять, но из-за протеза в ноге вернулся раньше отпущенного времени. Зуева перевели в медсанчасть СИЗО «Матросская Тишина» для обследования 23 ноября. 67-летний ректор Шанинки арестован в рамках дела о хищении, по которому проходит экс-замминистра просвещения и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова. Своей вины он не признает.