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13:35, 27 ноября 2021

В городе Дзержинске Нижегородской области на заводе им. Свердлова прогремели взрывы

Как рассказали РБК в региональном главке МЧС, все началось с пожара в одном из цехов. По сведениям ИФ, пострадали по меньшей мере двое рабочих. Их эвакуировали и передали медикам. Завод занимается производством боеприпасов и взрывчатых веществ. Это уже не первая авария на заводе. Минувшим летом там произошел взрыв после разгерметизации емкости с ацетоном. Еще в одной аварии в 2018 году 5 человек погибли, четверо пострадали.


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