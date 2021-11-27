В городе Дзержинске Нижегородской области на заводе им. Свердлова прогремели взрывы

Как рассказали РБК в региональном главке МЧС, все началось с пожара в одном из цехов. По сведениям ИФ, пострадали по меньшей мере двое рабочих. Их эвакуировали и передали медикам. Завод занимается производством боеприпасов и взрывчатых веществ. Это уже не первая авария на заводе. Минувшим летом там произошел взрыв после разгерметизации емкости с ацетоном. Еще в одной аварии в 2018 году 5 человек погибли, четверо пострадали.