Суд в Кемерове арестовал начальника аварийного участка на шахте «Листвяжная», где в результате взрыва метана погиб 51 человек. Он стал уже третьим руководителем шахты, взятым под стражу. До этого суд арестовал директора шахты и его первого зама. Все трое обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности. По делу о халатности арестованы двое инспекторов Ростехнадзора. На самой шахте сегодня возобновилась поисково-спасательная операция.
2021-11-27T13:34:04+03:00
2021-11-27T13:34:04+03:00
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13:34, 27 ноября 2021
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