Суд в Кемерове арестовал начальника аварийного участка на шахте «Листвяжная», где в результате взрыва метана погиб 51 человек. Он стал уже третьим руководителем шахты, взятым под стражу. До этого суд арестовал директора шахты и его первого зама. Все трое обвиняются в нарушении требований промышленной безопасности. По делу о халатности арестованы двое инспекторов Ростехнадзора. На самой шахте сегодня возобновилась поисково-спасательная операция.