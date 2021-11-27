В России за сутки выявили почти 34 тысячи новых случаев коронавируса

Умерли по официальным данным 1239 человек. По сравнению с днём ранее число новых заражённых снизилось на несколько сотен, при этом смертность остаётся на том же уровне. Москва лидер по обоим показателям. В столице за сутки коронавирус выявили у 3430-ти человек, сообщили в оперативном штабе, умерли 96 пациентов, у которых был ковид. За всё время эпидемии в городе скончались меньше двух процентов от всего числа заразившихся, отчитались власти. За Москвой традиционно идут Петербург и Подмосковье в каждом из этих регионов выявили примерно по 1900 новых случаев заражения ковидом.

Внушают опасения Самарская область, где зафиксировали больше 1000 новых случаев заражения, Воронежская, Нижегородская, Свердловская области — более семисот в каждой. Отметим, по сравнению с сегодняшними цифрами в начале месяца ситуация с коронавирусом была хуже. Суточный показатель заразившихся превышал отметку в 40 тысяч человек. Первую неделю ноября по всей стране действовал режим нерабочих дней, его ввели из-за ухудшающейся ситуации в конце прошлого месяца. Дальше локдаун власти решили не продлевать. Это сделали лишь в нескольких регионах. Вместо жёсткой меры заговорили о не менее суровой — введении цифровых кодов в общественных местах, поездах и самолётах.

Ситуация с ковидом в плане выявленных заражённых улучшилась в середине месяца, чего нельзя сказать о смертности. Уже три недели подряд число летальных случаев превышает 1200 человек в сутки. Максимальные показатели за всё время эпидемии оперативный штаб фиксировал 19 и 20 ноября. Тогда за сутки скончались 1254 инфицированных.

С начала коронавируса в России заразились 9,5 миллионов человек, умерли больше 270 тысяч. Впрочем, по оценке Росстата смертность от ковида превышает 400 тысяч человек. Расхождения в цифрах как правило объясняют разной методикой подсчёта.