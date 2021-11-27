Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обеспокоен возможными планами Москвы ввести войска на территорию Украины

В эфире телеканала «Дождь*» он призвал Россию «снизить напряженность» у границ и действовать открыто. Также Йенс Столтенберг предупредил Россию о серьезных санкциях, если Москва проявит агрессию.

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что никакого вторжения России на Украину не будет. По его словам, все, что происходит вокруг этой темы, является злонамеренной пропагандистской акцией США. По утверждению Нарышкина, Вашингтон накачивает ложью своих союзников и СМИ, – передает ТАСС.

* Телеканал Дождь - СМИ, признанное иностранным агентом.