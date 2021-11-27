Суд в Кемерове арестовал четверых фигурантов дела о гибели людей в шахте «Листвяжная»

Два сотрудника местного Ростехнадзора, как считает следствие, должны были проверить шахту незадолго до трагедии, но на самом деле этого не сделали, просто подписав акты об инспекции. Суд арестовал их на 2 месяца по просьбе следственного комитета. Силовики считают, что на свободе подозреваемые могли бы повлиять на свидетелей.

В СИЗО сегодня отправили также директора шахты и его заместителя. Дело на них заведено по статье о нарушении требований безопасности, которое стало причиной массовой гибели людей. Им грозит до семи лет лишения свободы. Суд пока не рассмотрел вопрос об аресте еще одного фигуранта — начальника участка. Он сказал, что жалоб на неполадки от шахтеров не получал.

Тем временем на шахте спустя несколько часов после сообщений об угрозе нового взрыва возобновили поисково-спасательные работы. Сколько еще человек остается под землей, не уточняется. Всего в трагедии погиб 51 человек, в том числе 5 спасателей. Пострадали более полусотни. Власти региона начали выплаты их семьям. По версии следствия, в шахту еще с лета подавалось недостаточное количество воздуха, из-за чего под землей накапливался метан. Ни один подозреваемый не признал свою вину.