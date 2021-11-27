Мировые цены на нефть накануне рухнули на 11-13% на фоне угрозы распространения нового штамма коронавируса

Вариант возбудителя, который назвали омикрон, по словам специалистов, может оказаться опаснее всех прежних, поэтому уже целый ряд стран, в том числе Россия, принял решение ограничить авиасообщение со странами Африки, где изначально этот вирус был обнаружен. Эксперты отмечают, что количество полетов снизится, и спрос на нефть может упасть.

В то же время партнер консалтингового агентства «Русэнерджи» Михаил Крутихин в интервью нашей радиостанции отметил, что прогнозы по падению цен на нефть из-за нового штамма коронавируса делать еще рано. По его словам, ситуация прояснится в начале следующей недели после открытия бирж.

«Цена действительно за один день резко упала и большинство наблюдателей считают, что главная причина – это объявление нового штамма коронавируса и обеспокоенность многих правительств тем, что это повлияет на экономическую активность. Если на экономическую активность повлияет, то действительно может появиться спад спроса на нефть. Но это только один из факторов, мы не видели, как будет торговаться нефть на главных американских биржах, где был день благодарения, где в праздник не работали. Посмотрим, что получится в понедельник. Тем более, что сейчас перед 30 ноября, когда будет экспирация фьючерсов на сорт Brent, тоже возможна какая-то игра крупных финансовых спекулянтов на рынке. Так что здесь несколько факторов вмешались в дело и можно ожидать, что через день, через два, когда примерно станет ясно отношение рынка к происходящему, нефть выровняется и займет очередной ценовой коридор, который продлится некоторое время», – пояснил он.

Михаил Крутихин не исключил, что на рынке может возникнуть переизбыток нефти, что вызовет дальнейшее падение цен.

Недавно власти США объявили, что распечатают резервный запас нефти, чтобы сбить цены на топливо. Президент США Джо Байден поручил Министерству энергетики высвободить 50 миллионов баррелей нефти из Стратегического нефтяного резерва страны, чтобы помочь снизить цены на топливо. В понедельник выпустить нефть на рынок и временно запретить экспорт Джо Байдена призвали демократы Палаты представителей. В резервном запасе США сейчас находится 604 млн баррелей нефти. 32 миллиона баррелей будет выпущено в течение следующих нескольких месяцев и заменено в ближайшие годы. 18 миллионов баррелей станут частью продажи нефти, ранее авторизованной Конгрессом США. Высвобождение нефти из резервов проводится в координации с Китаем, Индией, Японией, Южной Кореей и Великобританией. По данным Американской автомобильной ассоциации, цены на бензин в среднем составляют около 3 долларов 40 центов за галлон, что более чем вдвое превышает цены годичной давности. Высокие цены на бензин стали политической головной болью для Белого дома на фоне более рекордной инфляции в 6.2 процента годовых.

В свою очередь, группа ОПЕК+, в которую входят Россия и Саудовская Аравия, решила наращивать добычу нефти, что также может вызвать ее избыток на рынке. Вице-премьер России Александр Новак отметил, что это поможет нормализовать состояние нефтяного рынка.

Нынешнее падение нефтяных цен не окажет сильного влияния на бюджет России, – сказал нашей радиостанции экономист Иван Родионов. Иван Родионов предположил, что цены на нефть в скором времени вернутся на прежний уровень.

