Директор центра им. Гамалеи назвал преступлением нежелание родителей привить своего ребенка от коронавируса

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал преступлением нежелание родителей привить своего ребенка от коронавируса. По его словам, штамм дельта не различает взрослых и детей и одинаково поражает всех, – передает ТАСС. Недавно Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Гинцбург также рассказал, что новую форму вакцины, которая вводится через нос, испытали на детях сотрудников его центра.