Псковская журналистка Светлана Прокопьева подала жалобу в ЕСПЧ в связи с ее уголовным делом

В документе говорится о нарушении статьи Европейской конвенции о защите прав человека, которая гарантирует свободу выражения мнения. Прокопьева написала об этом в своем Фейсбуке. Из-за ее публикации о возможных причинах теракта в здании архангельского управления ФСБ суд признал Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма и оштрафовал на полмиллиона рублей. Вышестоящие суды признали решение законным.