Суд в Кемерове отправил в СИЗО еще одного фигуранта дела о взрыве в шахте «Листвяжная»

Арестован зам.директора. До этого была вынесена аналогичная мера пресечения его начальнику и двум инспекторам Ростехнадзора. Руководство шахты обвиняют в нарушении правил безопасности, а инспекторов в халатности. По версии следствия, все это привело к гибели 51 человека, в том числе пяти спасателей.