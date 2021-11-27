Эксперт считает, что делать прогнозы по падению цен на нефть из-за нового штамма коронавируса пока рано

Аналитик нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин считает, что делать прогнозы по падению цен на нефть из-за нового штамма коронавируса пока рано. Такое мнение эксперт высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отметив, что в ценообразование вмешались и другие факторы.

«Цена действительно за один день резко упала и большинство наблюдателей считают, что главная причина – это объявление нового штамма коронавируса и обеспокоенность многих правительств тем, что это повлияет на экономическую активность. Если на экономическую активность повлияет, то действительно может появиться спад спроса на нефть. Но это только один из факторов, мы не видели, как будет торговаться нефть на главных американских биржах, где был день благодарения, где в праздник не работали. Посмотрим, что получится в понедельник. Тем более, что сейчас перед 30 ноября, когда будет экспирация фьючерсов на сорт Brent, тоже возможна какая-то игра крупных финансовых спекулянтов на рынке. Так что здесь несколько факторов вмешались в дело и можно ожидать, что через день, через два, когда примерно станет ясно отношение рынка к происходящему, нефть выровняется и займет очередной ценовой коридор, который продлится некоторое время», – пояснил он.

М.Крутихин отметил, что в ОПЕК прогнозируют переизбыток предложения нефти, что тоже может сказаться на ее цене. «Мы уже видели некоторые тенденции, которые заметили в ОПЕК и ОПЕК+, что намечается не дефицит нефти на рынках, а даже переизбыток предложения нефти. А если будет переизбыток предложения нефти, то нельзя исключать тенденцию к снижению цены и дальше. Мы видели предсказание ОПЕК, которые говорили, что судя по всему нефть вышла уже на пик, мы видели его больше 80 долларов, и затем уже к новому году начнется падение и, скорее всего, если верить этому прогнозу ОПЕК, падение продолжится до середины следующего года, поскольку намечается избыток нефти на рынке», – заключил эксперт.

Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне 72 долларов за баррель, а цена WTI снизалась до 68 долларов.