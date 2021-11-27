В центре Гамалеи отчитались, что испытали назальную вакцину от коронавируса на детях сотрудников научного учреждения

Ранее в числе добровольцев оказался и президент Владимир Путин.

Негативных последствий у несовершеннолетних, которым ввели вакцину через нос, не выявили, сообщил директор разработчика препарата Спутник Александр Гинцбург. Он уточнил, что таким образом от ковида привили и шестилетних детей сотрудников Центра Гамалеи. По словам Гинцбурга, назальную вакцину, она тоже называется Спутник, получили и дети его соседей. Он вакцинировался подобным образом, приводит слова директора научного учреждения агентство РИА. Назальную вакцину недавно испытал на себе и российский президент. Он несколько дней назад рассказал, что сделал это добровольно на следующий день после ревакцинации Спутником-лайт. Владимир Путин утверждал при этом, что ему из шприца в нос цитата «пшикнули порошком назальной формы». По словам главы страны не испытал неприятных ощущений. При этом его пресс-секретарь позже сообщил, что назальная вакцина, которую Путину ввели, была в виде жидкости. Порошок же нельзя впрыснуть, уточнил Дмитрий Песков. Сам президент утверждал, что в шприце был именно порошок, а не жидкая субстанция.

Первые клинические испытания назальной вакцины по оценкам Центра Гамалеи займут предположительно до пяти месяцев. По результатам двух фаз исследований Минздрав России может зарегистрировать эту форму препарата от коронавируса.