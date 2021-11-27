Экс-глава военной разведки Украины Василий Бурба планирует подать в суд на президента Владимира Зеленского

Бурба назвал обвинения в свой адрес о продаже информации ложными. Он отметил, что все ведомства обмениваются данными, а подобные заявления ставят под угрозу доверие к системе в целом. Бывший руководитель Главного управления разведки подчеркнул, что в этом споре с президентом точку может поставить только суд, поэтому он намерен обратиться с иском. Накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал Василия Бурбу аферистом и авантюристом и обвинил его в разглашении секретной информации про спецоперацию по задержанию россиян из частной военной компании «Вагнер».

Членов вооруженного формирования подозревают в участии в боевых действиях на Донбассе в 2014 году. Ранее расследовательская группа Bellingcat* поясняла, что украинские спецслужбы выманили бойцов ЧВК из России в Минск. Оттуда их хотели переправить обманным путем в Киев и задержать. Однако операцию отложили, а «вагнеровцев» белорусские власти передали России.

Экс-глава военной украинской разведки обвинил в провале руководство страны. Сам Владимир Зеленский же настаивал, что не согласовывал операцию.

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