Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что никакого вторжения России на Украину не будет

По его словам, все, что происходит вокруг этой темы, является злонамеренной пропагандистской акцией США. По утверждению Нарышкина, Вашингтон накачивает ложью своих союзников и СМИ, – передает ТАСС.

Ранее власти США неоднократно выражали обеспокоенность по поводу концентрации российских войск на границе с Украиной. Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что в случае применения силы против Украины Россия столкнется с последствиями. Американские СМИ писали, что вторжение якобы может произойти с наступлением холодов, когда по замерзшему чернозему сможет легко пройти тяжелая боевая техника.