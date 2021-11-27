Как минимум двое рабочих, по данным нижегородского МЧС, пострадали от взрыва на оборонном заводе в городе Дзержинске

Менее часа назад МЧС Нижегородской области сообщило о нескольких взрывах на заводе имени Свердлова, где производят боеприпасы и взрывчатые вещества. По разным данным их было от 2 до 4. Как рассказал источник агентству «Интерфакс», все началось с пожара в одном из цехов предприятия. Возгорание на данный момент локализовано, однако полностью не ликвидировано. Его площадь, по данным МЧС, составляет около тысячи квадратных километров.

Власти области говорят, что угрозы для жителей Дзержинска и работников предприятия нет, пострадавшим оказывается медицинская помощь. Врачи оценивают их состояние, как среднетяжелое. Приоритетными версиями причин случившегося спасатели называют нарушение в технологическом процессе и неисправность оборудования в цехе, где производят взрывчатку октоген. Оборонная продукция занимает около 30% в общем объеме производства завода. Остальная часть преимущественно приходится на химическую продукцию.

Прокуратура Нижегородской области начала проверку после взрывов на заводе в Дзержинске.