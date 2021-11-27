В России за сутки выявлено почти 34 тысячи новых инфицированных коронавирусом

Скончались 1239 пациентов. Это данные оперативного штаба. Растет и заболеваемость, и смертность. В Москве выявили около 3400 случаев заражения, что примерно на 500 меньше, чем накануне. При этом выросло число летальных исходов – 96. Накануне умерли 94 человека.