Зонд для исследования Солнца успешно миновал космический мусор при сближении с Землей

Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве. Операцию провели, чтобы аппарат затормозил об атмосферу Земли и сбросил скорость, что выведет его на новую орбиту. Это позволит ему сблизиться с Венерой, а потом отправиться ближе к Солнцу и сделать первые в истории снимки полярных областей звезды. Аппарат стоимостью полтора миллиарда долларов является совместным проектом США и ЕС. Он был запущен в феврале прошлого года. Ожидается, что его миссия продлится около семи лет.
2021-11-27T11:35:28+03:00
2021-11-27T11:35:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:35, 27 ноября 2021
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