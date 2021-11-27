Зонд для исследования Солнца успешно миновал космический мусор при сближении с Землей

Об этом сообщили в Европейском космическом агентстве. Операцию провели, чтобы аппарат затормозил об атмосферу Земли и сбросил скорость, что выведет его на новую орбиту. Это позволит ему сблизиться с Венерой, а потом отправиться ближе к Солнцу и сделать первые в истории снимки полярных областей звезды. Аппарат стоимостью полтора миллиарда долларов является совместным проектом США и ЕС. Он был запущен в феврале прошлого года. Ожидается, что его миссия продлится около семи лет.