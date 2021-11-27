Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что для будущей орбитальной станции разработают новые корабли

При этом на первом этапе будут использоваться существующие – пилотируемый «Союз» и грузовой «Прогресс». Какие именно аппараты имел в виде глава Роскосмоса, он не уточнил. Стоит отметить, что корабль «Орел», который до этого назывался «Федерации», начали разрабатывать еще в 2009 году, но он до сих пор не летает.
2021-11-27T11:35:03+03:00
2021-11-27T11:35:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:35, 27 ноября 2021
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