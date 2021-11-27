Директор центра им.Гамалеи утверждает, что после назальной вакцины человек не может стать распространителем инфекции

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург утверждает, что после назальной вакцины человек не может стать распространителем инфекции. По его словам, после применения препарата на слизистой оболочке носа образуются антитела, которые будут сразу нейтрализовывать коронавирус, – передает ТАСС. Гинцбург добавил, что вакцину, которую вводят через нос, уже испытали на детях его сотрудников.
2021-11-27T11:34:18+03:00
2021-11-27T11:34:18+03:00
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11:34, 27 ноября 2021
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