Власти подтверждают взрыв и пожар на заводе по производству боеприпасов в Нижегородской области

В администрации города Дзержинска сказали, что пострадали два человека. Огнем охвачена площадь предприятия примерно в тысячу квадратных метров. Чиновники уверяют, что угрозы для населения нет. В соцсетях местные жители пишут, что слышали не один взрыв, а четыре или пять.