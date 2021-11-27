Правительство России пообещает не допустить признание Байкала наследием ЮНЕСКО, находящимся под угрозой

Российские власти хотят полностью снять вопрос о новом статусе озера с повестки предстоящего заседания всемирной организации. Для этого министерство природных ресурсов и экологии объявило конкурс на подготовку исследования Байкала. Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала агентству ТАСС, что Россия пойдет на все, чтобы озеро не включили в соответствующий перечень объектов ЮНЕСКО.

Причиной рассмотрения этого вопроса стали опасения из-за застройки его прибрежной территории, отсутствия контроля уровня воды, угрозы загрязнения отходами ранее закрытого близлежащего целлюлозно-бумажного комбината. Запрос о состоянии Байкала комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО направил российским властям еще в апреле, но ответа не получил. При этом в середине ноября в правительстве сообщили, что загрязнения от деятельности комбината были устранены, а риск появления новых снизили с помощью дамб.

Заседание о возможном признании Байкала объектом ЮНЕСКО, находящимся под угрозой, пройдет в феврале будущего года.