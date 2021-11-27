Производитель таблеток от коронавируса признал, что они оказались не так эффективны, как утверждали ранее

Американская фармацевтическая компания МSD сообщила, что ее препарат «Молнупиравир» во время клинических испытаний снизил риск госпитализации или смерти на 30%, тогда как в октябре компания говорила о показателе в 50%. Первой в мире это лекарство одобрила Великобритания – в начале ноября. В настоящее время идет процесс его сертификации в Евросоюзе.