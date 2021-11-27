В Вологде завели дело на участницу акции против QR-кодов за распыленный в росгвардейцев дихлофос

Протестующие попытались прорваться в законодательное собрание области, чтобы лично передать депутатам петицию с подписями против антиковидных мер. Это случилось еще позавчера. На опубликованных в сети роликах видно, что некоторые из них были без медицинской маски и не соблюдали дистанцию. Охрана пыталась сопротивляться, но ей на помощь подоспели росгвардейцы и полицейские. Они вывели из здания особенно активных под недовольные крики собравшихся, которые пытались помешать задержаниям.

Следственный комитет утверждает, что одна из участниц распылила в лицо двум бойцам национальной гвардии дихлофос. На нее возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Как рассказали силовики, газ вызвал ожог глаз первой степени.

Участницу акции протеста отпустили под подписку о невыезде. Ей может грозить до пяти лет лишения свободы.