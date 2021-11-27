Мировые цены на нефть рухнули на 11-13%

Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне 72 долларов за баррель, а цена WTI снизалась до 68 долларов. Трейдеры на сырьевых торгах негативно отреагировали на новость о появлении нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон». Их беспокоит возможное ужесточение ограничительных мер в разных странах, сокращение количества пассажирских перевозок из-за закрытия границ, и, как следствие, снижение спроса на энергоносители. Кроме того, по данным аналитиков, на цены могло повлиять принятое на этой неделе решение властей Соединённых штатов Америки продать 50 миллионов баррелей нефти из стратегического запаса. Открыть доступ к резервам сырья также по призыву Белого дома решили в Китае, Индии, Японии, Южной Корее и Великобритании.

На фоне сообщений о падении цен на нефть курсы доллара и евро к рублю поднялись почти на 1% и достигли максимального уровня с апреля текущего года.