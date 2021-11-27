В МЧС подтвердили взрывы на заводе боеприпасов в городе Дзержинске Нижегородской области

В ведомстве сказали, что есть пострадавшие. Их число не уточняется. По сведениям Интерфакса, травмы получили как минимум двое рабочих. В администрации города сказали, что после взрыва на предприятии произошел пожар. Источник ТАСС в экстренных службах сказал, что угрозы населению сейчас нет.